В Мордовии сотрудники МЧС провели уроки безопасности в образовательных учреждениях

Во всех школах Мордовии 1 сентября на дежурство заступили сотрудники МЧС России, которые обеспечивали пожарную безопасность в День знаний.

Также представители ведомства провели открытые уроки в образовательных учреждениях, на которых подробно объяснили детям и преподавателям, как нужно действовать при пожаре, чем он опасен и по каким причинам возникает.

Целью данных мероприятий является формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru