В Мордовии новый учебный год начался для более 2 тысяч осужденных

Новый учебный год начался в учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, для более 2 тыс. осужденных.

Более 350 человек в 2020-2021 учебном году пройдут обучение в двух школах и 13 учебно-консультационных пунктах, которые осуществляют свою деятельность при исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии.

В профессиональном училище № 113 ФСИН России, филиалы которого дислоцируются в Мордовии, обучаться новым специальностям будут порядка 2 тыс. человек. Они пройдут обучение по 9 программам среднего профессионального образования.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ФСИН провели мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании.

Источник: 13.fsin.su