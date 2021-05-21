В Ардатовском районе водитель иномарки сбил дорожного рабочего

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 37-летний гражданин.

Происшествие произошло ранним утром 2 сентября на 78-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу с Чувашией. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля марки «Рено-Логан» на участке дороги, на котором осуществляется капитальный ремонт проезжей части, проявив невнимательность, совершил наезд на 37-летнего мужчину, выполнявшего дорожные работы.

Пострадавший был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф