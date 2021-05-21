В Атяшево в результате ДТП пострадал водитель мопеда

В Атяшево произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель мопеда.

Происшествие произошло вечером 2 сентября по адресу – Транспортный переулок. По предварительной информации, 34-летний гражданин, управлявший мопедом марки Motoland, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Toyota Highlander, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водитель мопеда получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф