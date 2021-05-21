В Зубово-Полянском районе загорелся жилой дом

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.
Днём 2 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Явас. На улице Заречной загорелся жилой дом № 20 на шесть квартир. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 120 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Теньгушевском районе сгорели жилой дом и хозяйственная постройка.
Источник: 13.mchs.gov.ru