В Краснослободском районе горела баня

В Краснослободском районе произошло возгорание бани.
В ночь на 2 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Мордовские Полянки. Возле дома № 54, расположенного по адресу – улица Полежаева, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 15 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru