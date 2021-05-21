В Краснослободском районе горела баня

В Краснослободском районе произошло возгорание бани.

В ночь на 2 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Мордовские Полянки. Возле дома № 54, расположенного по адресу – улица Полежаева, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru