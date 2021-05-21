В рамках нацпроекта «Экология» Мордовия получила более 32 миллионов рублей

В рамках национального проекта «Экология» Мордовии в 2021 году было выделено более 32,5 млн рублей.

Республикой уже закуплено 29 единиц лесопожарного оборудования.

В связи с аномально жаркой погодой этим летом в регионе не удалось избежать лесных пожаров, пострадала значительная часть Мордовского заповедника.

В ближайшем будущем будут увеличены объемы финансирования лесного хозяйства республики, в том числе дополнительные средства предполагается направить на работу по предупреждению лесных пожаров, повышение оплаты труда сотрудников лесопожарных формирований, а также на мероприятия по воспроизводству лесов.

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Источник: e-mordovia.ru