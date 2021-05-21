В Ромоданово после капитального ремонта открыли Школу искусств.

В торжественном мероприятии приняли участие и. о. министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ С.Н. Баулина, заместитель министра Н.В. Бычков, глава Ромодановского района С.В. Ведяшкин, а также ученики школы и педагоги.

Капитальный ремонт Школы искусств был проведен в рамках национального проекта «Культура».

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru