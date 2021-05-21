Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

В Саранске работает пункт сбора отходов электронного и электрического оборудования

В Саранске работает пункт сбора отходов электронного и электрического оборудования

В Саранске работает мобильный пункт сбора отходов электронного и электрического оборудования.

На утилизацию принимается компьютерное, электронное, электрическое, оптическое оборудование, утратившее потребительские свойства:

  • компьютерная и офисная техника;
  • бытовая техника (включая холодильники, телевизоры и кондиционеры);
  • электроинструмент;
  • научная и медицинская техника;
  • детские игрушки, работающие от электричества;
  • телефоны и персональные гаджеты, запчасти и аксессуары к ним.

Исключение составляет оборудование, являющееся источником радиационной опасности, а также ртутьсодержащие отходы.

Пункт сбора 2 и 3 сентября работает в районе ТЦ «Глобус» в период с 09:00 до 19:00.

В посёлке Ялга пункт будет работать 9 и 10 сентября на Ярмарочной площади. Здесь сбор отходов будет осуществляться также в период с 09:00 до 19:00. 

Читайте также о том, что в Мордовии скоро начнет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах.


Источник: e-mordovia.ru