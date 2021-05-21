В Саранске работает пункт сбора отходов электронного и электрического оборудования

В Саранске работает мобильный пункт сбора отходов электронного и электрического оборудования.
На утилизацию принимается компьютерное, электронное, электрическое, оптическое оборудование, утратившее потребительские свойства:
Исключение составляет оборудование, являющееся источником радиационной опасности, а также ртутьсодержащие отходы.
Пункт сбора 2 и 3 сентября работает в районе ТЦ «Глобус» в период с 09:00 до 19:00.
В посёлке Ялга пункт будет работать 9 и 10 сентября на Ярмарочной площади. Здесь сбор отходов будет осуществляться также в период с 09:00 до 19:00.
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Источник: e-mordovia.ru