В августе более 90 жителей Мордовии стали жертвами мошенников

В августе нынешнего года в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о мошенничестве и кражах денежных средств с банковских счетов обратились 97 местных жителей.

Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила свыше 15,5 млн рублей.

Более половины из указанной суммы граждане лишились, пытаясь предотвратить оформление на них кредита. При этом по указаниям звонивших заявители самостоятельно оформили в банке кредиты и перечислили деньги на продиктованные абонентские номера.

Свыше 1 млн рублей жители Мордовии потеряли после звонка якобы из банка о несанкционированном списании их денежных средств с карт и сберегательной книжки. Примерно такая же сумма была похищена злоумышленниками во время продажи и покупки различных товаров на сайтах объявлений и в социальных сетях.

Свыше 4 млн рублей потеряли заявители, планируя заработать на электронных торгах.

Более 200 тыс. рублей граждане лишились, желая получить платные услуги интимного характера. Ещё 54 тысячи рублей потеряли местные жители под предлогом внесения предоплаты за поездку через сервис поиска попутчиков.

Также читайте о том, что в Саранске арестовали 9 машин должников.

Источник: 13.мвд.рф