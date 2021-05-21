В Мордовии стартовала масштабная вакцинация от гриппа

Уже пять дней на территории Мордовии проводится вакцинация от гриппа.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РМ Ольга Кшняйкина. В регион поступило более 210 тыс. доз вакцины.

В первоочередном порядке прививки от гриппа в Мордовии делают представителям групп риска: работникам здравоохранения, образования, коммунальной сферы, транспорта. Также приоритетная группа для вакцинации — дети. Им будут делать прививки в детских садах и школах. Прививочные бригады будут выезжать и на предприятия.

Также все желающие могут сделать прививку от гриппа в своей поликлинике по месту жительства.

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Источник: e-mordovia.ru