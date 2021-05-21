В Мордовии началась уборка кукурузного зерна

В Мордовии аграрии приступили к уборке кукурузного зерна.

В этом году сравнительно новая для региона культура была посеяна на 18527 га. Самые большие площади имеют место в Лямбирском районе, в котором кукурузное зерно используют преимущественно для кормления птицы.

К уборке кукурузы на зерно приступили в Краснослободском районе. Это пока единственный район Мордовии, в котором начали её уборку. Всего культура убрана с 80 га, общий намолот зерна составил 195 тонн.

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Источник: e-mordovia.ru