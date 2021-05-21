Учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл двери новым учебным группам

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ было организовано профессиональное обучение сотрудников рядового и младшего начальствующего состава.

Обучение будет осуществляться по образовательной программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Для получения основных профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций прибыли 25 сотрудников, представляющих УФСИН России по Мордовии и Пензенской области.

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Источник: 13.fsin.su