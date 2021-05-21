Житель Мордовии, сломавший ребро бывшей жене, предстанет перед судом

В Мордовии выслушает судебный приговор житель Кочкуровского района, который сломал ребро своей бывшей жене.

В начале июля нынешнего года 71-летний житель села Булгаково Крочкуровского района поссорился со своей бывшей женой. Мужчина и женщина развелись несколько лет назад, но продолжали жить в одном доме. В процессе выяснения отношений сельчанин ударил бывшую жену кулаком в живот.

Пострадавшая была госпитализирована. Медики диагностировали у женщины травму грудной клетки и закрытый перелом ребер со смещением костных отломков.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф