В Мордовии пройдет операция «Нетрезвый водитель»

В Мордовии 5 сентября сотрудники Госавтоинспекции в Саранске, а также в ряде районов республики проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Основная задача рейда – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Мордовии напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

За отказ от освидетельствования предусмотрено лишение водительского удостоверения и штраф.

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Источник: 13.мвд.рф