Житель Зубово-Полянского района обвиняется в незаконной рубке деревьев

В Мордовии предстанет перед судом мужчина, который обвиняется в незаконной рубке деревьев.

В конце июня нынешнего года 46-летний житель Зубово-Полянского района на погрузчике приехал в Виндрейское территориальное лесничество, где совершил рубку 15 сосен. Там же он распилил их, после чего сложил в полуприцеп и перевез на две пилорамы, принадлежащие его знакомому.

Стражами порядка часть древесины была обнаружена, остальное обвиняемый реализовал в качестве пиломатериалов третьему лицу.

Ущерб в сумме 720 тыс. рублей, причиненный лесному, охотничьему хозяйству и природопользованию Мордовии, мужчина возместил в полном объеме.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф