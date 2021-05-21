Жителя Ромодановского района осудили за хранение боеприпасов

В Ромодановском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов.

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в жилье 44-летнего гражданина, проживающего в селе Белозерье указанного района, сотрудники правоохранительных органов изъяли девять патронов, два газовых револьвера, один пистолет с признаками переделки под боевые аналоги, обрез гладкоствольного ружья.

Мужчина сообщил, что боеприпасы он обнаружил в вещах брата, который скончался около 9 лет назад, после чего стал хранить их у себя дома.

Решением суда в отношении сельчанина была избрана мера наказания в виде 5 лет ограничения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф