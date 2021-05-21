Житель Ромодановского района фиктивно прописал в своем доме двух человек

В Ромодановском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме двух человек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в нынешнем году 38-летний житель деревни Ивановка фиктивно поставил на учет в принадлежащем ему доме двух граждан России 1990 и 1991 годов рождения.

В отношении жителя Ромодановского района было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф