Нескольких жителей Саранска осудили за культивирование и сбыт марихуаны

В Мордовии суд вынес приговор в отношении членов преступной группировки, обвиняемых в незаконном культивировании и сбыте конопли.

В январе 2019 года 50-летний житель Саранска решил создать организованную группу для незаконного культивирования растений конопли, незаконного приобретения марихуаны и сбыта запрещенных веществ на территории города.

Указанный гражданин предложил заняться преступной деятельностью своему 55-летнему знакомому, который предоставил для выращивания конопли принадлежащий ему земельный участок, расположенный в Рузаевском районе.

Спустя несколько месяцев в состав организованной группы вступили жители Саранска 24- и 26-летнего возраста, которые исполняли роли оператора и закладчика. В период с октября 2019 года по январь 2020 года обвиняемые совершили сбыт марихуаны общей массой более 35 кг.

Кроме того, в надворных постройках, расположенных в селе Шишкеево, сотрудниками УНК МВД по Мордовии было изъято 25 горшков с коноплей, общая масса которой в высушенном виде составила 147 г.

Приговором суда 50- и 55-летнему обвиняемым было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, 26-летний фигурант был приговорен к 6 годам тюремного заключения, а 24-летний соучастник был осужден к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 20 тыс. рублей.

Также читайте о том, что жителя Ромодановского района осудили за хранение боеприпасов.

Источник: 13.мвд.рф