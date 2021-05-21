В Мордовии прошел брифинг по проблеме фальшивомонетничества в регионе

В МВД по Мордовии прошел брифинг, посвященный проблеме фальшивомонетничества в регионе.

В ходе брифинга было отмечено, что в текущем году в Мордовии стражи порядка выявили 68 фактов подделки. Преимущественно подделываются и сбываются купюры номиналом 500, 1000 и 5000 рублей, изготовленные способом цветной капельно-струйной и лазерной печати с использованием компьютерного оборудования.

В большинстве случаев местами сбыта фальшивых денег являются рынки, аптеки, АЗС, предприятия малого бизнеса.

В Мордовии в прошлом году к ответственности за фальшивомонетничество было привлечено два лица, в текущем году в суд направлено два уголовных дела.

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Источник: 13.мвд.рф