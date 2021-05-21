В Мордовии по иску прокуратуры были защищены права детей в части организации надлежащего водоснабжения

Арбитражным судом Мордовии был удовлетворен иск первого заместителя прокурора республики Александра Иванова к МБДОУ «Ельниковский детский сад «Теремок» Ельниковского муниципального района республики и ООО «Монтажремстрой» о признании недействительным одного из пунктов договора на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению.

В соответствии с указанным пунктом «Монтажремстрой» вправе прекратить или ограничить отпуск питьевой воды и прием сточных вод детского сада за нарушение сроков оплаты за оказанные услуги.

Оспаривая сделку, прокурор исходил из того, что действующим законодательством в сфере холодного водоснабжения и водоотведения прекращение либо ограничение холодного подачи воды (за исключением случаев аварий и проведения ремонтных работ) в отношении общеобразовательных организаций не допускается.

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Источник: epp.genproc.gov.ru