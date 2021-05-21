Пенсионер из Саранска после разговора с мошенниками лишился 700 тысяч рублей

В Саранске пенсионер лишился денежных средств, поверив неизвестным мошенникам.

На днях 65-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником Центрального банка РФ. Последний сообщил о том, что были зафиксированы подозрительные операции, связанные со счетом пенсионера. За несколько часов до этого горожанин снял все денежные средства со своей сберегательной книжки и внес их на банковский счет.

Незнакомец сообщил, что для защиты денег от незаконного списания их нужно перечислить на так называемые безопасные счета. Затем с пенсионером связался другой неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов и подтвердил информацию, сообщенную якобы работником банка.

В итоге житель Саранска перечислил на два продиктованных мошенниками счета 700 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф