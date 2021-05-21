Житель Саранска, пытавшийся дать взятку сотруднику ДПС, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Саранска, обвиняемого в покушении на мелкое взяточничество.

В марте нынешнего года 46-летний житель Саранска, находясь в селе Пуркаево Дубенского района, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство было остановлено сотрудниками ДПС.

Житель Саранска положил в бардачок машины стражей порядка 6 тыс. рублей, дабы не был составлен протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудник ДПС деньги не принял и сообщил о случившемся вышестоящему руководству.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Саранска находятся на рассмотрении Атяшевского районного суда.

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Источник: epp.genproc.gov.ru