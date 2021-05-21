Полицейские разыскивают жителя Саранска, пропавшего без вести 15 лет назад

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который пропал без вести 15 лет назад.

Дерябин Алексей Михайлович 1980 года рождения, являющийся жителем Саранска, в 2006 году уехал на заработки в Москву. С тех пор какая-либо информация о местонахождении данного гражданина отсутствует. На связь с родственниками мужчина не выходит.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении гражданина Дерябина, сотрудники правоохранительных органов просят сообщить данные сведения по следующим телефонным номерам: 8 (8342) 29-77- 01, 76-08-80 или 02

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф