В Чамзинке проводится проверка по факту фиктивной регистрации иностранцев

В Чамзинке сотрудниками правоохранительных органов был зафиксирован факт фиктивной регистрации иностранцев.

Стражами порядка было установлено, что в августе нынешнего года 21-летний житель указанного населенного пункта фиктивно зарегистрировал по месту пребывания гражданку Таджикистана 1993 года рождения и её малолетнего сына.

В настоящее время проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что полицейские разыскивают жителя Саранска, пропавшего без вести 15 лет назад.

Источник: 13.мвд.рф