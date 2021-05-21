В Саранске местная жительница перечислила мошенникам 440 тысяч рублей

В Саранске местная жительница стала жертвой неизвестных мошенников.

Некоторое время назад 37-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов и попросил оказать помощь в поимке мошенников. Горожанка, зная о том, что под упомянутым предлогом часто совершаются преступления, направленные на похищение денег у граждан посредством обмана, сверила входящий телефонный номер, который совпал с номером, указанным на сайте МВД.

Затем якобы полицейский сообщил, что разговор с женщиной продолжит сотрудник банка. После этого горожанке позвонил другой незнакомец, представившийся работником службы безопасности финансовой организации, а также сообщивший о фиксации подозрительной активности, связанной со счетом пострадавшей. Якобы сотрудник банка предположил, что в данном случае действуют мошенники, пытающиеся оформить кредит на жительницу Саранска.

Затем мошенник сообщил, что гражданке следует в кратчайшие сроки самостоятельно взять деньги в кредит и перечислить их на так называемые резервные счета. Необходимость данных действий якобы работник банка объяснил противодействием мошенническому посягательству.

В итоге жительница Саранска в режиме онлайн оформила заявку на кредит. Получив 440 тыс. рублей, женщина отправилась к ближайшему банкомату и внесла деньги на продиктованные собеседником счета.

Спустя некоторое время выяснилось, что мошенники использовали технологию подмены данных, которая имитировала звонок с номера телефона, закрепленного за МВД.

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Источник: 13.мвд.рф