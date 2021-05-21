Мошенники лишили денег 26-летнюю жительницу Саранска

В Саранске местную жительницу обманули мошенники, взломавшие аккаунт её знакомой.

В конце августа 26-летняя жительница Саранска в одной из популярных социальных сетей получила сообщение со страницы своей знакомой, занимающейся продажей туристических путевок, с предложением об отдыхе на курорте по выгодной цене. Горожанка, заинтересовавшись данным предложением, перечислила 20,1 тыс. рублей в качестве оплаты путевки.

Позже было установлено, что аккаунт знакомой пострадавшей взломали мошенники, которые от её имени разослали сообщения с упомянутым предложением.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф