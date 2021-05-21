В Саранске отменили ярмарки выходного дня, запланированные на 11 сентября

В Саранске было принято решение об отмене ярмарок выходного дня, запланированных на 11 сентября.

Указанное решение было принято в связи с проведением на площадке у стадиона «Мордовия Арена» (напротив входа № 3) фестиваля продуктов «Свое – Мордовское!». В продаже будет представлена продукция фермеров Мордовии и предприятий пищевой промышленности.

Торговые места для участников фестиваля будут предоставляться бесплатно. Мероприятие будет проходить в период с 10:00 до 17:00.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru