В Саранске продолжаются проверки соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске в ежедневном режиме проводятся рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

За минувшую неделю было проверено 419 единиц общественного транспорта, на месте устранено 349 замечаний, на нарушителей установленных профилактических мер составлено 9 протоколов.

Кроме того, продолжаются проверки такси. В период с 30 августа по 5 сентября было проверено 49 машин, вынесено 37 замечаний.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru