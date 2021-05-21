В Саранске продолжается обработка мест общего пользования в многоквартирных домах

В Саранске обработка мест общего пользования в многоквартирных домах проходит с установленной периодичностью.

Главы районных администраций сообщили, что в ежедневном режиме проводится мониторинг качества санитарной обработки с выходом на адреса, а также посредством обзвона представителей собственников. Выявленные замечания по ненадлежащей дезинфекции управляющие компании устраняют в кратчайшие сроки.

Мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что все мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, должны проводиться согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Также читайте о том, что в Саранске продолжаются проверки соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Источник: adm-saransk.ru