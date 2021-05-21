Артем Здунов сообщил о наличии программы финансового оздоровления Мордовии

В Мордовию из федерального центра было направлено более 17 млрд рублей на замену коммерческих кредитов бюджетными.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов заявил, что регион постепенно выбирается из сложной ситуации, связанной с госдолгом.

Руководитель региона отметил, что после снятия части ограничений по капитальным вложениям имеется возможность решать насущные проблемы как в муниципалитетах, так и в республике в целом. Сюда относятся и капитальный ремонт, и строительство новых объектов, в том числе и дорожного фонда.

Также Артем Здунов заявил о наличии программы финансового оздоровления Мордовии, согласованной с министерством финансов России.

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Источник: e-mordovia.ru