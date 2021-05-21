Стали известны основные положения программы социально-экономического развития Мордовии

Появилась информация о программе социально-экономического развития Мордовии.

Указанная программа рассчитана до 2026 года. В Мордовии планируется создать промышленный парк, компенсировать затраты на инфраструктуру для инвесторов, докапитализировать инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

Всего в программу предлагается включить 70 мероприятий с объемом финансирования из федерального бюджета 5 млрд рублей на 5 лет.

Программой предусмотрен рост инвестиций, повышение производительности труда, увеличение дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики, улучшение условий для работы малого и среднего бизнеса.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов заявил, что самое главное - это финансовая стабилизация, которая возможна через создание индивидуальной программы развития региона.

Также руководитель региона сообщил о снижении кредиторской задолженности консолидированного бюджета республики в 1,8 раза по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

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Источник: e-mordovia.ru