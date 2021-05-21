Мордовский завод «Биохимик» в настоящее время выпускает 150 препаратов

Продуктовый портфель завода «Биохимик» состоит из 150 препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно важных.

В частности, на указанном предприятии работает полный цикл производства средства от COVID-19 «Арепливир».

В пиковые периоды пандемии ежемесячно до двух миллионов пачек «Ареплевира» уходило из Саранска пациентам во все регионы России.

С конца 2018 года «Биохимик» участвует в национальном проекте «Производительность труда». Для увеличения выработки предприятия была капитально перестроена работа завода.

Если раньше производство занимало четыре этажа, то теперь один. Перепланировка зоны чистых помещений помогла снизить риск попадания загрязнений. Повысилась управляемость производства, сократилась длина потока.

На линии производства лекарств в ампулах время протекания процессов сократилось на 23,8%, выработка увеличилась на 26,7%, практически обнулился уровень брака.

В 2019 году «Биохимик» отгрузил продукции на 2,4 млрд рублей. В 2020 году – на 9,2 млрд. Рост производительности позволил закрыть растущий спрос на медпрепараты во время пандемии COVID-19.

Во втором полугодии 2020 года «Промомед» увеличил на «Биохимике» на 32% производство антибиотиков для лечения последствий коронавирусной инфекции. Отдельные позиции показали шестикратный рост.

Также читайте о том, что Артем Здунов сообщил о наличии программы финансового оздоровления Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru