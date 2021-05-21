Жители Мордовии, выбравшие бумажные трудовые книжки, могут перейти на электронные

В Мордовии работники, выбравшие бумажный вариант ведения трудовой книжки, имеют право в дальнейшем перейти на электронный вариант, подав работодателю соответствующее заявление.

Переход на электронные трудовые книжки является добровольным и осуществляется только по заявлению.

У тех граждан, которые впервые будут устраиваться на работу в 2021 году и позже, сведения будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Посмотреть сведения из электронной книжки можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале «Госуслуг».

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Источник: e-mordovia.ru