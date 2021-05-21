Мордовия получит деньги на строительство новых зданий для социальных учреждений

Мордовия в 2021 году получит из федерального бюджета около 155 млн рублей на строительство социальных учреждений.

В 2022 году на указанные цели запланировано направить 495 млн рублей, а в 2023 году – более 1 млрд рублей.

Дополнительное финансирование пойдет на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых.

Работа ведется в рамках реализации государственной программы под названием «Социальная поддержка граждан».

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru