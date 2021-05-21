В Саранске 51-летний водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика

В Саранске мальчик 12 лет угодил под колёса иномарки.

ДТП произошло днём 3 сентября на территории Октябрьского района города. На проспекте 70 лет Октября 51-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки Kia Soul, совершил наезд на 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДДЩ ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф