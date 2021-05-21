В Саранске опрокинулся автомобиль

В Саранске пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля.

Происшествие произошло поздним вечером 3 сентября на территории Пролетарского района города. По предварительной информации, 51-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», во время движения по улице 2-й Промышленной не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части на обочину, а после этого опрокинулось.

Автомобилист самостоятельно обращался за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске 51-летний водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика.

Источник: гибдд.рф