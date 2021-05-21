В Теньгушевском районе в ДТП пострадал 51-летний мотоциклист

В Теньгушевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 51-летний мотоциклист.

Происшествие произошло ранним утром 4 сентября на 14-м километре дороги, соединяющей Теньгушево, Куликово, Мельсетьево и границу Рязанской области. По предварительной информации, 51-летний водитель мотоцикла марки «Хонда», превысив скорость во время прохождения поворота, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Мотоциклист получил телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф