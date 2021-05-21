В Ичалковском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ичалковском районе пострадали пассажиры опрокинувшегося автомобиля.

Происшествие произошло ранним утром 5 сентября. На одной из дорог, пролегающих по территории указанного района, неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Пострадали два пассажира машины 23-летнего возраста. Парни были госпитализированы.

Водитель иномарки скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

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Источник: гибдд.рф