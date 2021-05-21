В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Саранске по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Происшествие произошло утром 5 сентября на улице Победы. По предварительным данным, 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-211440 в состоянии алкогольного опьянения, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу марки ГАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Затем ВАЗ-21440 отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с машиной аналогичной марки, которая после этого съехала с проезжей части в кювет и опрокинулась.

Телесные повреждения получили виновник аварии, его пассажир и водитель второго ВАЗа.

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Источник: гибдд.рф