В Темниковском районе в ДТП пострадал 19-летний автомобилист

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 19-летний молодой человек.

Происшествие произошло вечером 5 сентября на 39-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники, Первомайск, Пурдошки, Жегалово и Темников. По предварительной информации, 19-летний парень, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», по причине превышения скорости не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с машиной аналогичной марки.

После столкновения оба автомобиля съехали с проезжей части в кювет и опрокинулись.

Пострадал 19-летний автомобилист. Молодой человек был госпитализирован в районную больницу. Женщина 44-летнего возраста, управлявшая второй машиной, не пострадала.

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Источник: гибдд.рф