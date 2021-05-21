В Кочкуровском районе загорелся жилой дом

В Кочкуровском районе произошло возгорание жилого дома.
Вечером 5 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Старая Пырма. На улице Ветеранов произошло возгорание жилого дома № 6. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 50 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Ардатове произошел пожар в квартире.
Источник: 13.mchs.gov.ru