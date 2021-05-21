В Чамзинском районе мужчина во время ссоры убил собутыльника

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в убийстве своего знакомого.

Вечером 3 сентября в деревне Александровка компания из нескольких человек в доме одного из них распивала спиртные напитки. В ходе попойки между одним из участников застолья 39-летнего возраста и другим членом компании 46-летнего возраста вспыхнула ссора из-за малозначительного повода.

В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил оппонента ножом в живот. От полученного ранения пострадавший скончался.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства 46-летнего гражданина.

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Источник: mordovia.sledcom.ru