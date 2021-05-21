В Саранске горели мусорные контейнеры

В Саранске произошло возгорание мусорных контейнеров.
В ночь на 5 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Николаевка. Возле дома № 8, расположенного по адресу – Колхозный переулок, загорелись два пластиковых мусорных контейнера.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя уничтожило один мусорный контейнер на площади, составляющей 1 кв. м. Второй контейнер был поврежден на площади 0,5 кв. м.
Причина пожара устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru