В Саранске 26-летний парень был травмирован во время уличного конфликта

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который ударил по голове незнакомого парня.

Поздним вечером 2 сентября 23-летний житель Саранска вместе со своими друзьями подошел к магазину, расположенному по адресу – улица Коваленко. Молодой человек зашел внутрь торговой точки, а его приятели остались на улице. В это время мимо парней проходила другая компания. Между ранее незнакомыми молодыми людьми вспыхнула ссора.

Услышав шум на улице, 23-летний парень вышел из магазина, а затем ударил по голове 26-летнего представители компании, с которой поссорились его товарищи. Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у молодого человека открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости.

Выяснилось, что ранее 23-летний горожанин был судим за незаконный оборот наркотиков.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе мужчина во время ссоры убил собутыльника.

Источник: 13.мвд.рф