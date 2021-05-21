В Зубово-Полянском районе загорелся автомобиль

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Днём 6 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Парца. Возле дома № 1, расположенного по адресу – улица Лесная, загорелся автомобиль. Марка машины не сообщается. Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горели мусорные контейнеры.

Источник: 13.mchs.gov.ru