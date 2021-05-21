В Лямбире горел автомобиль

В Лямбире пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Ранним утром 6 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Маринова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома № 43, расположенного по указанному адресу, горит автомобиль. Информация о марке машины отсутствует. Огонь повредил транспортное средство на площади, составляющей 0,5 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru