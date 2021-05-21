В Саранске столкнулись легковушка и грузовик

В Саранске в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадал 56-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 6 сентября на 6-м километре Восточного обхода Саранска. По предварительной информации, 56-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении грузовику марки «МАН», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал водитель легковушки. Мужчина доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф