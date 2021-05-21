В Рузаевском районе полицейские выявили факт фиктивной регистрации безработного мужчины

В Рузаевском районе сотрудниками правоохранительных органов был зафиксирован факт фиктивной регистрации гражданина России.

Стражи порядка установили, что в июне 2017 года 52-летняя рабочая детского сада и её 56-летняя сестра фиктивно поставили на учет в принадлежащем им доме, расположенном на территории населенного пункта Русский Шебдас, безработного гражданина РФ 1967 года рождения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф