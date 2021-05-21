Жителя Саранска осудили за контрабанду сильнодействующих веществ

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде сильнодействующих веществ.

В феврале нынешнего года 48-летний житель Саранска заказал из Белоруссии анаболические стероиды. Получателем международного почтового отправления он указал свою 34-летнюю знакомую. После получения посылки женщина и мужчина были задержаны сотрудниками УНК МВД по Мордовии в посёлке Луховка.

Изъятые препараты содержали в своем составе сильнодействующие вещества, включенные в список веществ, свободный оборот которых запрещен на территории России.

Решением суда в отношении 48-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф